«Жизнь заставит»: Лавров уверен, что НАТО вернется к диалогу с Россией

Мадрид, 6 ноября. Россия неоднократно предлагала НАТО возобновить прерванный по инициативе альянса диалог, однако западные партнеры всякий раз отвечали отказом. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в Испании.

При этом глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что рано или поздно НАТО возобновит контакты с российской стороной, поскольку это отвечает интересам альянса.

«Мы предлагаем нашим натовских коллегам для начала возобновить нормальный, полноценный контакт между военными. Натовские военные, к сожалению, уходят от такого разговора, но я думаю, что все равно жизнь когда-нибудь заставит это сделать», — отметил Лавров.

В то же время министр подчеркнул, что Москва не может оставить без ответа наращивание силы НАТО в Европе и военное присутствие возле российских границ.

Отметим, что беспокойство в связи с активностью НАТО высказывает не только Россия, но и Белоруссия. По словам президента республики Александра Лукашенко, Минск будет вынужден обновить свое вооружение в связи с ростом контингента НАТО в Польше, пишет «Газета.ру».