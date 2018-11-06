США уже приняли решение выйти из ДРСМД — Лавров

Мадрид, 6 ноября. США приняли решение о выходе из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности, вопрос в том, когда процесс выхода из договора будет запущен. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, в Москве поняли, что решение по ДРСМД уже принято во время визита помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

«Речь идет только о том, когда конкретно запускать процедуру выхода США из этого договора», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД РФ объяснил, почему Евросоюз отказался обсуждать выход США из ДРСМД.

Напомним, что Вашингтон заявил о выходе из договора РСМД. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США продолжат наращивать свой ядерный потенциал, «пока остальные не придут в себя».