Будут расплачиваться не только внуки, но и правнуки: в Киеве рассказали об огромных долгах Украины

После введения Россией экономических санкций против Украины в Киеве стали звучать публичные опасения по поводу роста внешнего долга страны. Киевские власти набрали столько долгов, что «за них придется расплачиваться не только внукам, но и правнукам нынешних украинцев», как сообщили Федеральному агентству новостей киевские экономисты. Одному только МВФ Киев задолжал уже более 10 миллиардов долларов.

При обсуждении темы влияния российских санкций на экономику и госдолг Украины местные эксперты делятся на две неравные группы. Одна группа — провластные эксперты — предпочитают говорить об этом в духе «все хорошо, прекрасная Маркиза», стараясь успокоить простых украинцев. Вторая группа, состоящая из независимых аналитиков, отчаянно бьет тревогу — однако их украинские власти стараются всячески заглушить, фактически не выпуская в эфир местных СМИ. Борис Кушнирук, с которым пообщался корреспондент ФАН в Киеве, явно относится к провластной группе.

«Если говорить о влиянии российских санкций на государственный долг, то оно будет ощущаться лишь в среднесрочной перспективе, — оптимистично заявил Кушнирук в беседе с ФАН. — Скорее всего, наша промышленность понесет убытки на несколько сотен миллионов долларов в год. Соответственно, уменьшатся налоговые доходы в госбюджет, упадут экспортные отчисления. Однако катастрофического влияния от санкций на рост госдолга Украины не будет».

По словам Кушнирука, у него больше вопросов к самой политике формирования госбюджета Украины.

«Нашим финансовым властям необходимо проводить крайне консервативную бюджетную политику на протяжении не одного-двух лет, а в течение пяти-десяти лет. Чтобы государство больше не наращивало государственный долг, и выплаты по нему в теле бюджета постепенно сокращались, — считает аналитик. Если это правило будет соблюдаться, то за несколько ближайших лет мы не только снизим объем выплат по долгам из госбюджета, но и «удешевим» сами долги. Ведь чем меньше страна имеет долгов, тем дешевле ей обходится их обслуживание, тем легче добиться их рефинансирования».

Аналитик уверен — после введения санкций перед киевскими властями не стоит задача полностью выплатить госдолг (в нынешних обстоятельствах это нереалистично, уточняет эксперт). Государственным финансистам теперь необходимо добиться хотя бы уменьшения общего объема госдолга.

«На сегодняшний день, к сожалению, объем выплат по госдолгу западным кредиторам огромен, — констатирует Кушнирук. — В этом году Украина должна выплатить более 135 млрд гривен (4,83 млрд долларов) МВФ, Всемирному банку и другим крупным кредиторам. При этом более 50 млрд гривен, которые идут только на выплату процентов по долгу, правительству приходится «вынимать» из оборотных средств самой внутренней экономики. И это — очень опасная тенденция, серьезно ослабляющая возможности страны».

Финансовая политика государства, вне зависимости от того, какие еще шаги последуют со стороны России, должна состоять в максимально жесткой сбалансированности доходов и расходов, подчеркивает Кушнирук. Это — необходимое условие не только при верстке бюджета на 2019 год, но и на ближайшие пять-семь лет.

При этом Борис Кушнирук придерживается весьма оригинального мнения по поводу стоимости кредитов, которые получает Украина от МВФ и Всемирного банка.

«На мой взгляд, кредиты, которые нам выдают западные партнеры — максимально дешевые по мировым меркам, — заверил Кушнирук корреспондента ФАН. — Таких дешевых кредитов мы не смогли бы получить больше ни у каких других кредитных организаций. По сравнению с крупными частными кредитополучателями у Украины очень льготные условия. И на таких условиях, учитывая нынешнее экономическое положение Украины, нам денег больше никто в мире не даст. Поэтому сейчас главное для Киева — крайне аккуратно платить по уже существующим долгам. Ведь, чем меньше у вас долгов, тем на более льготных условиях вам будут выдавать следующие кредиты, и тем легче добиться их реструктуризации».

По словам аналитика, другой стратегии у Киева сегодня «просто не может быть».

«Стратегия «а давайте не будем платить огромные нынешние долги Западу», как предлагают сегодня некоторые политики-популисты, не пройдет, — говорит он. — В этом случае Украине пришлось бы объявить дефолт, и тем самым вовсе лишиться любого международного финансирования. Поэтому нужно просто аккуратно обслуживать огромный госдолг — в расчете на то, что через несколько лет он перестанет быть столь непосильной ношей для госбюджета. Нашим финансистам необходимо добиться того, чтобы в ближайшем будущем процентные ставки по долгам для Украины были ощутимо снижены».

По мнению Кушнирука, главная проблема страны — вовсе не в задолженности МВФ или Всемирному банку, которые выдали Киеву «очень дешевые» по мировым меркам кредиты.

«Главная проблема — это евробонды и другие ценные бумаги, которые нынешнее правительство выпускало в последние два-три года под сверхвысокие проценты, — с сожалением говорит Кушнирук. Проблема и в том, что Украина, набирая в последние годы огромные кредиты, при этом вообще не проводила никаких реформ в экономике. Если эти реформы так и не будут проведены в ближайшие годы, а рост госдолга продолжится, то мы можем столкнуться с тем, что задолженности Украины западным партнерам могут просто задавить любой экономический рост в стране».

При этом независимые от власти эксперты говорят куда более резко и безапелляционно.

«Мы должны деньги не только МВФ — мы и тут, и там берем кредиты, очень дорогие евробонды размещаем периодически. Мы в нашем аналитическом центре посчитали, что каждый украинец — от младенцев до пенсионеров — уже имеет долг перед Западом в размере 47 тысяч гривен (чуть меньше 2 тысяч долларов). При этом более 4 млрд долларов Киеву нужно отдать уже до конца нынешнего года. Так что по нашим долгам будут расплачиваться уже наши правнуки», — считает независимый киевский экономист Виктор Скаршевский.

Учитывая размер пенсий на Украине, можно уверенно сказать, что этих денег хватило бы на год для выплаты повышенных пенсий всем украинским пенсионерам, отметил он.

«Украинская экономика — дефицитная, то есть Украина сегодня производит намного меньше, чем потребляет. И вот эту разницу правительству нужно за счет чего-то финансировать. Значит, время от времени ему надо выходить на долговой рынок. Так Украина живет начиная с самого начала периода независимости», — напоминает Скаршевский.

Независимый экономист подтвердил — с начала эпохи независимости Украина накопила общий госдолг на 77 млрд долларов. Стоимость обслуживания и сроки погашения вынуждают страну отдавать кредиторам 6-8% своего ВВП — при условии, что экономика страны растет на 2-3% в год.

«Стоимость обслуживания государственного долга на 2018 год — это 30% всех расхода бюджета! Эта сумма в четыре раза превышает все расходы на оборону страны!» — констатирует он.

Скаршевский обращает внимание, что Национальный банк интенсивно пополняет золотовалютные резервы, потому что Нацбанк играет не в сторону развития экономики страны, а в сторону укрепления гривны.

«Бедность украинского населения заставляет людей продавать свои сбережения в долларах — для того, чтобы хоть как-то выживать в нынешних условиях. То есть люди продают больше валюты, чем ее покупают. Это тоже позволяет национальному банку пополнять свои золотовалютные резервы», — объяснил экономист.

По мнению эксперта, в ближайшее время возможности обслуживать свой внешний долг у Киева уже не будет, поэтому правительству Владимира Гройсмана нужно уже сейчас начинать переговоры с кредиторами по реструктуризации внешнего долга.

«На Украине возможен дефолт, если не будет проведена реструктуризация в 2019-2020 годах. Потому что у нас будет сохраняться политическая турбулентность, плюс внешнеэкономическая конъюнктура может ухудшиться. А начиная с 2021 года «мина замедленного действия» взорвется и мы начнем десятки миллиардов долларов отдавать внешним кредиторам», — считает независимый эксперт.

По мнению Скаршевского, взять средства на оплату кредитов Порошенко и его окружению негде — поэтому власти будут выжимать последнее из населения, повышая тарифы и налоги. Он особо напомнил, что за время нахождения у руля Петра Порошенко коммунальные тарифы для населения выросли на Украине в 12 раз.