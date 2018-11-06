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Подросток на Алтае убил двух возрастных собутыльников в школе искусств

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Подросток на Алтае убил двух возрастных собутыльников в школе искусств

Барнаул, 6 ноября. Подросток из алтайского края убил двух своих возрастных собутыльников в школе искусств, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Трагедия произошла селе Ларичиха. 16-летний молодой человек распивал алкоголь в компании двух мужчин — 40 и 34 лет. Своеобразное застолье было организовано в помещении филиала Тальменской школы искусств, где на данный момент проходит капитальный ремонт, передает «Свободная пресса».

Во время пьянки между собутыльниками произошел конфликт, и подросток вышел из школы. Через некоторое время он вернулся с деревянным брусом в руке. Молодой человек избил мужчин до смерти.

Подросток на Алтае убил двух возрастных собутыльников в школе искусств

Подозреваемый в совершении преступления уже задержан. Расследование убийства продолжается.

Автор: Катерина Иванова
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