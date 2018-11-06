Хуже охамевшего чиновника: Роман Носиков о гражданском обществе и его дезертирах

В России разгорелся очередной скандал вокруг фразы чиновника, удачно угодившего на видео.

«На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство всё должно. Нет, вам государство вообще, в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», — это точные слова главы департамента молодежной политики администрации Свердловской области Ольги Глацких, с которыми она обратилась к молодежи.

Чиновница была молниеносно отстранена от работы на время столь же немедленно начавшегося служебного расследования.

«С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться, — выразил сожаления по поводу слов подчиненной ее непосредственный начальник, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. — Государство, во-первых, проводит последовательную демографическую политику с целью увеличить рождаемость. Во-вторых, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять».

У меня нет ни малейшего желания как-то оправдывать Ольгу Глацких. Она, очевидно, профнепригодна, раз не помнит слов «обязанность государства» и «в Российской Федерации гарантируются» из Конституции страны. Но поговорить я собираюсь вовсе не о ее нашумевшей реплике.

Хотя реплика эта, конечно, наделала шуму. Вообще, в такой момент очень хочется воздеть руки к небу и возгласить, не правда ли? И громко возмутиться. И осадить губернатора, собравшегося запросить полную запись выступления: «Да что тут еще выяснять?!» А потом развернуться к почтенной публике и, не опуская рук, трагически поинтересоваться: что может быть отвратительнее охамевшего российского чиновника?

Очень хочется. Тем более что в такой ситуации эта стратегия публичного поведения наиболее энергоэффективна и одновременно выгодна, с точки зрения снискания общественной поддержки.

Но есть одна проблема.

Дело в том, что на свете действительно есть вещи более отвратительные, чем охамевший чиновник. Например, человек с воздетыми руками и риторическими вопросами. Который принял такую позу в расчете залезть повыше по нежно возбужденному им органу общественного возмущения. И использовать его как пьедестал и трибуну, а заодно и как колотушку в дверь к спонсорам.

Тайна правдоруба

Орган общественного возмущения стимулируется, например, так.

«Свердловская чиновница Глацких выдала главную тайну российского государства — государство здесь ничем не обязано людям... — написал телеграм-канал «СерпомПо». — Но если у вас, глацкие государственники, нет обязанностей перед людьми в вашей стране, то и люди свободны от всяких обязанностей перед вами — они не обязаны вас содержать, за вас воевать, вам подчиняться».

Или вот еще, не менее правдорубное:

То пот течет или блестит слеза ли?

Миг откровения не будет долгим.

Ну наконец-то все, как есть, сказали,

За прямоту спасибо вещей Ольге.

Нам государство не должно, и точка.

Мы биомасса, человеческая слизь.

Мы все: я, ты, мой сын и ваша дочка —

Мы ни к чему вообще-то родились.

Это уже Сергей Шнуров.

Надо же, какие любезности! И «выдала государственную тайну», и «вещая Ольга», и «спасибо за прямоту». А до этого «откровения и слива» государство, стало быть, успешно маскировалось.

Но как же это наше чудовищное государство, которому на нас плевать, которое держит нас за слизь, за которое ни в коем случае не надо воевать и так далее — маскировалось? Как удавалось ему утаивать свое отношение к нам, пока его не выдала отвратительная особа?

Ну, выплачивало материнский капитал. Давало льготы многодетным. Поддерживало НКО в области профилактики абортов. Субсидировало ипотеку. Выдавало субвенции на рождение и усыновление. Создавало концепции демографической политики… И так — много лет подряд. Причем и в самые тяжелые, с точки зрения экономики, годы. Строило школы, сады, перинатальные центры. Снизило детскую смертность.

И что удивительно — реальность услужливо менялась в угоду этому гнусному притворству. Дети стали меньше умирать. Люди стали больше жить. Рождаемость повысилась, а число абортов снизилось: за 2017 год — на 8,7%.

Но теперь-то нас не проведешь. Государство выдало, наконец, свои тайные помыслы.

Икра и масло

Чему мы больше верим: многолетней деятельности, бюджетам, графикам, статистике — или Ольге Глацких, да еще и в пересказе честных блогеров, телеграм-канальщиков и эмо-коммунистов?

Глупо спрашивать. Конечно же, хтонической Ольге и ее пророкам. Ведь этот культ дает то, что кое-кто из нас так ждал, высматривал за горизонтом и под ногами.

Повод. Нужен был просто повод.

Повод, чтобы заявить: мы свободны от всяких обязанностей перед государством. Мы не обязаны его содержать, за него воевать, ему подчиняться. Мы — дезертиры из гражданского общества.

Вот и все. Ну, не совсем все.

Дело в том, что я имел возможность посмотреть выступление Глацких целиком — а не так, как ее нарезали честные благородные СМИ. Этим последним на народ уж точно не наплевать, потому что народ — это их хлеб. С маслом и икрой.

Замечу, что политика — это такое дело, в котором масло и икра могут быть добыты прямо из барана, в которого превратили несчастного доверчивого гражданина честные журналисты. И хотя Глацких ни разу не права, заявив про государство, не просившее рождать детей, — оно просило, да еще как: слезы над демографической картой прилюдно проливало, — но чиновница вообще-то говорила не об этом. Не о демографии. А о воспитании детей и об ответственности за них.

Речь у Глацких шла о том, что родители, особенно из вполне благополучного муниципалитета, где и была произнесена эта речь, — устраняются от воспитания своих детей и не участвуют в их образовании. О том, что молодежь, воспитанная такими родителями, полагает, будто их обязаны осчастливить принудительно, в государственном порядке.

А это не совсем так. И олимпийская чемпионка Ольга Глацких, как уж смогла, указала именно на это — на необходимость отвечать за своих детей и работать над их будущим. К слову, в Конституции об этом тоже говорится — в статье 38.

Фабрики возмущения

В заключении я хотел бы напомнить несколько строк из своей прошлой колонки — о фабриках возмущений.

«По наши души уже созданы огромные фабрики с опытным персоналом, которые будут доить из сограждан возмущение. А между этими фабриками нас подстерегают браконьеры и старатели, которые намерены огреть нас по башке жареным фактом или сделанным из гумуса и древесины фейком, накачать гражданина негодованием, а потом продавать стравливаемые негодуемым гражданином в медиа и соцсети миазмы как социальный протест. Добытые возмущения пойдут на оплату создания и уничтожения политических карьер, бизнесов и схем».

Вы ничего в ситуации не узнаете?