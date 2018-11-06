В Роскосмосе рассказали о ситуации на МКС после сбоя компьютера

На одном из компьютеров российского сегмента МКС произошел сбой. Данный факт подтвердили в госкорпорации Роскосмос.

«Пропала так называемая программная готовность одного из трех компьютеров на МКС, иными словами, произошел сбой программы. Для восстановления работоспособности компьютера необходимо провести его перезапуск», — говорится в заявлении на официальном сайте Роскосмоса.

Штатная циклограмма позволяет бесконечно долго летать лишь с двумя рабочими компьютерами, поэтому техническая неисправность никак не отразится на работе Международной космической станции.

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам, космонавт Сергей Крикалев в беседе с Федеральным агентством новостей подтвердил, что сбой одного из компьютерных устройств никак не отразится на работе экипажа. Кроме того, по словам Крикалева, с ним иногда случались подобные инциденты во время полетов, и никакой серьезной угрозы они не представляют.

«Насколько я слышал, ничего серьезного. Не первый раз уже подобное случается. Подтверждаю, что [сбой] никак не повлияет, потому что там находится специальная система. Периодически для профилактики что-то выключается, какой-то сбой происходит, это не оказывает никакого влияния на работу станции, потому что два из трех [компьютеров] работают, этого более чем достаточно», — отметил собеседник агентства.

Космонавт сравнил техническую неисправность с рядовой бытовой проблемой.

«Проблема не очень частая, например, с компьютером дома бывают проблемы, вот то же самое и здесь — бывает, но ничего критического. Бывает неприятно, когда несколько вылетает устройств, но когда одно — ничего страшного», — с уверенностью заметил Крикалев.

Сергей Крикалев так же отметил, что не составит и большого труда ликвидировать технический сбой на МКС.

«Обычно это делается наземными службами: перезакладывается информация, и дается команда на перезапуск. Для экипажа это практически незаметно, то есть все, как работало, так и будет функционировать на оставшихся компьютерах. На самом деле, это подключение резерва: если один из них отпадает, его потом обратно подключают», — добавил космонавт.

Отметим, что Роскосмос проведет перезагрузку компьютера 8 ноября, чтобы обеспечить надежность ноябрьской стыковки МКС с кораблем «Прогресс».