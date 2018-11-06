Киев, 6 ноября. Водитель одной из маршруток, которая следовала по маршруту Белая Церковь — Киев, отказал бывшему участнику АТО в бесплатном проезде, заявив, что пассажир должен предъявить отрывной талон на проезд в транспорте. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook офицер ВСУ, бывший участник АТО Анатолий Штефан («Штирлиц»).

Украинского военнослужащего не пустили в транспорт даже несмотря на то, что он предъявил все необходимые документы. В автобусе разгорелся настоящий скандал — недовольные пассажиры возмущались, что военные получают «бешенные деньги» и в состоянии оплатить проезд.

«Достаточно ли этого цирка и шоу мы спешим на работу», «Кто вас туда посылал — у того и требуйте, а не трогайте маршрутчика», «Идите все в Киев — воюйте с олигархами, а не с шахтерами», «Идите на электричку, где бесплатно, а в маршрутке все должны платить», «Почему мы должны платить налоги и военный сбор, и вас содержать?» — написал бывший участник АТО.

В настоящее время публикация о скандале недоступна. По словам украинского военного, на защиту водителя маршрутки встали «родные белоцерковцы».