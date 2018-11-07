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Сирия новости 7 ноября 07.00: ИГ атаковало военные объекты курдов и США в Дейр-эз-Зоре; боевики в Латакии продолжают обстреливать САА

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Сирия новости 7 ноября 07.00: ИГ атаковало военные объекты курдов и США в Дейр-эз-Зоре; боевики в Латакии продолжают обстреливать САА

Сирия, 7 ноября. ИГ1 атаковало военные объекты курдов и США в Дейр-эз-Зоре; боевики в Латакии продолжают обстреливать САА; «Хайят Тахрир аш-Шам» разворачивают блокпосты на трассе Кансафра — Калаат-аль-Мадик. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: были обстреляны группировкой «Хурас ад-Дин» в Латакии.

Курды: арестовали пять человек в Хасаке; подверглись нападению ополченцев в Ракке.

«Исламское государство»1: атаковало опорный пункт SDF и военную базу США в Восточном Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: разворачивают блокпосты на трассе Кансафра — Калаат-аль-Мадик.

«Харакят аль-Кайям»: заявили о готовности начать полноценную партизанскую войну против курдов на востоке Сирии.

Сирия новости 7 ноября 07.00: ИГ атаковало военные объекты курдов и США в Дейр-эз-Зоре; боевики в Латакии продолжают обстреливать САА

Провинция Латакия

Сирия новости 7 ноября 07.00: ИГ атаковало военные объекты курдов и США в Дейр-эз-Зоре; боевики в Латакии продолжают обстреливать САА

Радикальные группировки на север Латакии продолжают проводить провокационные обстрелы территорий, подконтрольных сирийским правительственным войскам. Telgram-канал @aljisr сообщает, что боевики «Хурас ад-Дин» выпустили несколько мин по району холма Телль-Заджрим, в результате чего погиб один сирийский военнослужащий.

Как передает источник в Twitter @abohassan21180, группировка «Ахрар аш-Шам» из состава «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» не дает местным жителям ездить по трассе Латакия—Алеппо, что может быть связано с запретом на сбор оливок и дров. Не исключается, что с помощью такой меры боевики также обеспечивают своим позициям «живой щит» на случай ведения боевых действий. Какие бы причины, не преследовала бы «Ахрар аш-Шам», запрет на передвижение уже спровоцировал несколько акций протеста в населенных пунктах Хаддада и Туффахия.   

Некоторые пропагандистские ресурсы джихадистов сообщают, что в район город Аль-Акрад могут прибыть несколько сотен боевиков группировки «Файлак ар-Рахман». По слухам, данное формирование вошло в состав «Хайят Тахрир аш-Шам», однако в настоящий момент подтверждений этому нет.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирия новости 7 ноября 07.00: ИГ атаковало военные объекты курдов и США в Дейр-эз-Зоре; боевики в Латакии продолжают обстреливать САА

Террористы «Исламского государства» напали на опорный пункт курдов и американскую военную базу на восточном берегу Евфрата. Атакам подверглись военные объекты в Хараедже и Аль-Бахре, сообщает Euphrates Post. Несмотря на то, что о потерях со стороны коалиции и их курдских партнеров пока не сообщается, американское военное командование перебросило еще один отряд SDF с базы «Джиср аш-Шаддади».

Напомним, несколько дней назад боевики «Исламского государства» воспользовались песчаной бурей и отбили у курдских вооруженных формирований несколько ранее утраченных населенных пунктов. Под контроль террористов вновь вернулись Ас-Суса, Музан, Багуз-Фокани и Багуз-Тахтани, а вместе с ними и участок сирийско-иракской границы. В ходе наступления ИГИЛ1, по имеющимся данным, погибло свыше 60 курдов. Коалиция не оказывает своим союзникам поддержку с воздуха, нанося удары по местам скопления мирных жителей, что создает угрозу дальнейшего расширения подконтрольных террористам территорий.

Провинция Идлиб

Сирия новости 7 ноября 07.00: ИГ атаковало военные объекты курдов и США в Дейр-эз-Зоре; боевики в Латакии продолжают обстреливать САА

Местные наблюдатели сообщают, что в районе Джарджаназа были замечены передвижения транспорта боевиков, который перевозил боеприпасы. Об этом пишет Telegram-канал @Eyeon_the_north.

По информации источника в социальной сети Twitter (@liongeneral19), боевики террористической коалиции «Джебхат ан-Нусра»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» разворачивают блокпосты на трассе Кансафра — Калаат-Мадик, чтобы контролировать все передвижения по этой дороге. Местные источники сообщают, что один из КПП уже развернут вблизи населенного пункта Кансафра.

Провинция Ракка

Сирия новости 7 ноября 07.00: ИГ атаковало военные объекты курдов и США в Дейр-эз-Зоре; боевики в Латакии продолжают обстреливать САА

Местные арабские ополчения продолжают партизанскую войну против курдских вооруженных формирований, чтобы заставить их прекратить оккупацию и покинуть занимаемые районы на севере Сирии. По сообщениям источника в Twitter @Mehdivikea, очередные нападения на отряды «Демократических сил Сирии» прошли в районе городов Ракка и Ат-Табка. В ходе атак ополченцам удалось ликвидировать двух и ранить еще столько же боевиков курдских вооруженных формирований.

Провинция Хасака

Сирия новости 7 ноября 07.00: ИГ атаковало военные объекты курдов и США в Дейр-эз-Зоре; боевики в Латакии продолжают обстреливать САА

Как сообщает источник в Twitter @Nidalgazaui, о своей готовности начать полноценную партизанскую войну против курдов в провинциях Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор заявила и группировка «Харакат аль-Кайям», которая уже совершала нападения на боевиков SDF и американских военных.

Одновременно с этим так называемые курдские силы безопасности «Асайиш» совершили очередную серию облав на местных жителей провинции Хасака. По обвинению в причастности к террористическим актам против курдов было арестовано пять человек арабской национальности. Об этом пишет Euphrates Post.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Алексей Громов
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