Сирия новости 7 ноября 07.00: ИГ атаковало военные объекты курдов и США в Дейр-эз-Зоре; боевики в Латакии продолжают обстреливать САА

Сирия, 7 ноября. ИГ1 атаковало военные объекты курдов и США в Дейр-эз-Зоре; боевики в Латакии продолжают обстреливать САА; «Хайят Тахрир аш-Шам» разворачивают блокпосты на трассе Кансафра — Калаат-аль-Мадик. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: были обстреляны группировкой «Хурас ад-Дин» в Латакии.

Курды: арестовали пять человек в Хасаке; подверглись нападению ополченцев в Ракке.

«Исламское государство»1: атаковало опорный пункт SDF и военную базу США в Восточном Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: разворачивают блокпосты на трассе Кансафра — Калаат-аль-Мадик.

«Харакят аль-Кайям»: заявили о готовности начать полноценную партизанскую войну против курдов на востоке Сирии.

Провинция Латакия

Радикальные группировки на север Латакии продолжают проводить провокационные обстрелы территорий, подконтрольных сирийским правительственным войскам. Telgram-канал @aljisr сообщает, что боевики «Хурас ад-Дин» выпустили несколько мин по району холма Телль-Заджрим, в результате чего погиб один сирийский военнослужащий.

Как передает источник в Twitter @abohassan21180, группировка «Ахрар аш-Шам» из состава «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» не дает местным жителям ездить по трассе Латакия—Алеппо, что может быть связано с запретом на сбор оливок и дров. Не исключается, что с помощью такой меры боевики также обеспечивают своим позициям «живой щит» на случай ведения боевых действий. Какие бы причины, не преследовала бы «Ахрар аш-Шам», запрет на передвижение уже спровоцировал несколько акций протеста в населенных пунктах Хаддада и Туффахия.

Некоторые пропагандистские ресурсы джихадистов сообщают, что в район город Аль-Акрад могут прибыть несколько сотен боевиков группировки «Файлак ар-Рахман». По слухам, данное формирование вошло в состав «Хайят Тахрир аш-Шам», однако в настоящий момент подтверждений этому нет.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» напали на опорный пункт курдов и американскую военную базу на восточном берегу Евфрата. Атакам подверглись военные объекты в Хараедже и Аль-Бахре, сообщает Euphrates Post. Несмотря на то, что о потерях со стороны коалиции и их курдских партнеров пока не сообщается, американское военное командование перебросило еще один отряд SDF с базы «Джиср аш-Шаддади».

Напомним, несколько дней назад боевики «Исламского государства» воспользовались песчаной бурей и отбили у курдских вооруженных формирований несколько ранее утраченных населенных пунктов. Под контроль террористов вновь вернулись Ас-Суса, Музан, Багуз-Фокани и Багуз-Тахтани, а вместе с ними и участок сирийско-иракской границы. В ходе наступления ИГИЛ1, по имеющимся данным, погибло свыше 60 курдов. Коалиция не оказывает своим союзникам поддержку с воздуха, нанося удары по местам скопления мирных жителей, что создает угрозу дальнейшего расширения подконтрольных террористам территорий.

Провинция Идлиб

Местные наблюдатели сообщают, что в районе Джарджаназа были замечены передвижения транспорта боевиков, который перевозил боеприпасы. Об этом пишет Telegram-канал @Eyeon_the_north.

По информации источника в социальной сети Twitter (@liongeneral19), боевики террористической коалиции «Джебхат ан-Нусра»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» разворачивают блокпосты на трассе Кансафра — Калаат-Мадик, чтобы контролировать все передвижения по этой дороге. Местные источники сообщают, что один из КПП уже развернут вблизи населенного пункта Кансафра.

Провинция Ракка

Местные арабские ополчения продолжают партизанскую войну против курдских вооруженных формирований, чтобы заставить их прекратить оккупацию и покинуть занимаемые районы на севере Сирии. По сообщениям источника в Twitter @Mehdivikea, очередные нападения на отряды «Демократических сил Сирии» прошли в районе городов Ракка и Ат-Табка. В ходе атак ополченцам удалось ликвидировать двух и ранить еще столько же боевиков курдских вооруженных формирований.

Провинция Хасака

Как сообщает источник в Twitter @Nidalgazaui, о своей готовности начать полноценную партизанскую войну против курдов в провинциях Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор заявила и группировка «Харакат аль-Кайям», которая уже совершала нападения на боевиков SDF и американских военных.

Одновременно с этим так называемые курдские силы безопасности «Асайиш» совершили очередную серию облав на местных жителей провинции Хасака. По обвинению в причастности к террористическим актам против курдов было арестовано пять человек арабской национальности. Об этом пишет Euphrates Post.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)