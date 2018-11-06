Медведев назначил нового замглавы Минэкономразвития

Москва, 6 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Сергея Галкина заместителем министра экономического развития России. Распоряжение премьер-министра размещено на сайте правительства России.

«Назначить Галкина Сергея Сергеевича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — сообщается в документе.

Галкин возглавлял департамент организационного обеспечения и коммуникаций МЭР с октября 2017 года.

На новой должности он будет заниматься развитием рынков внутреннего и въездного туризма, а также вопросами, связанными с обеспечением деятельности министра и министерства.