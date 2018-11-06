Медведев назначил нового замглавы Минэкономразвития
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Москва, 6 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Сергея Галкина заместителем министра экономического развития России. Распоряжение премьер-министра размещено на сайте правительства России.
«Назначить Галкина Сергея Сергеевича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — сообщается в документе.
Галкин возглавлял департамент организационного обеспечения и коммуникаций МЭР с октября 2017 года.
На новой должности он будет заниматься развитием рынков внутреннего и въездного туризма, а также вопросами, связанными с обеспечением деятельности министра и министерства.