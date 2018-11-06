Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия: Богданов обсудил с послом Дании ситуацию в САР и Ливии

143
0 Оставить комментарий

Сирия: Богданов обсудил с послом Дании ситуацию в САР и Ливии

Москва, 6 ноября. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Дании в Москве Карстеном Сендергордом ситуацию в Сирии и Ливии, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел РФ.

Во вторник, 6 ноября, специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки Богданов принял Сендергорда по его просьбе.

Сирия: Богданов обсудил с послом Дании ситуацию в САР и Ливии

Стороны обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на обстановку в Ливии и Сирии. Богданов и Сендергорд также обсудили противодействие террористической угрозе и нелегальной иммиграции, констатировали во внешнеполитическом ведомстве России.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.