Сирия: Богданов обсудил с послом Дании ситуацию в САР и Ливии

Москва, 6 ноября. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Дании в Москве Карстеном Сендергордом ситуацию в Сирии и Ливии, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел РФ.

Во вторник, 6 ноября, специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки Богданов принял Сендергорда по его просьбе.

Стороны обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на обстановку в Ливии и Сирии. Богданов и Сендергорд также обсудили противодействие террористической угрозе и нелегальной иммиграции, констатировали во внешнеполитическом ведомстве России.