СМИ опубликовали результаты выборов во Флориде сразу после начала голосования

Утро дня промежуточных выборов в Америке началось со скандала: один из крупнейших американских каналов, MSNBC, опубликовал в утреннем новостном выпуске диаграмму, посвященную важнейшим губернаторским выборам во Флориде, в которых состязаются республиканец Рон Десантис и демократ-афроамериканец Эндрю Гиллум, о деятельности которого ранее уже писало Федеральное агентство новостей. Телеканал через считанные часы после начала голосования опубликовал якобы «данные голосования по итогам подсчета 99% голосов» — где демократ Гиллум побеждал республиканца Десантиса с обычным для США минимальным отрывом.

Американцы не могли не заметить такой «ошибки» и информация о появлении скандальной инфографики на одном из крупнейших медиаресурсов Демократической партии начала быстро распространяться в социальных сетях. Ведущий телеканала Крис Хейс вскоре опроверг эти «данные голосования» — хотя, возможно, ему стоило бы промолчать.

«Просто хочу сказать, что в начале этого часа мы показали инфографику гонки за место губернатора Флориды. Возможно, это привлекло ваше внимание, потому что наша система случайно заполнила некоторые тестовые номера. Очевидно, что у нас пока, накануне выборов, нет данных голосования. Это была осечка. Не волнуйтесь. Я был очень смущен, когда сам ее увидел», — признался Хейс.

Разумеется, столь грубая попытка воздействия на избирателей во Флориде не осталась без внимания — ведь появление такой картинки на крупном телеканале говорит о том, что заготовки «правильных результатов» были у СМИ уже давно.

«Как обычно, освещает это все только USA Really, а канал просто извинился, и все — они фактически задали на весь день людям планку, — отметил в комментарии для ФАН главный редактор USA Really, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич. — Я нахожусь сейчас в США и буду посещать избирательные участки как минимум в штате Мэриленд, возможно, в Вашингтоне, реализуя функции общественного контроля».

«Сигналы, которые поступают в нашу редакцию из многих штатов, говорят о том, что выборы в Америке обесцениваются, — огромное количество нарушений, и я думаю, что USA Really при поддержке ФАН обязательно начнет в скором времени публикацию своеобразного документального сериала, — с картинками, с подтверждениями, — о том, как демократы, и американская элита, и deep state убивают и фактически уже убили избирательную систему страны, которая считается ведущей демократией в мире, — продолжает журналист. На этом фоне становятся смешны отдельные стоны некоторых российских либеральных журналистов, которые рассказывают о «прекрасных американских демократах»; во Флориде, в частности, отличились журналисты «Эха Москвы» — с ними мы отдельно проведем публичную полемику с фактами в руках».

Ранее ФАН уже писало про сбои, которые стала перед промежуточными выборами 2018 года давать «образцовая демократия по-американски»: например, как стали известны факты попыток подвоза и подкупа престарелых избирателей на предварительном голосовании в Джорджии и о экономических прожектах, которые кандидаты от демократов намереваются претворить в жизнь, не сообщая о них избирателям.