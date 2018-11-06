Дамаск, 6 ноября. Сирийские правительственные силы предотвратили проникновение боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 в провинцию Хама.

Согласно предварительным данным, террористы приблизились к населенным пунктам Шейлут и Мхарде, однако военные вовремя заметили боевиков и открыли по ним огонь, вынудив бежать на север страны.

По информации агентства SANA, террористы продолжают обстреливать сирийскую армию из Идлиба. Они оборудую огневые точки прямо в жилых домах, используя мирное население в качестве живого щита. Там же исламисты размещают склады с боеприпасами.

Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» официально запрещена в России. Ранее сообщалось, что Турция призвала бандитов оставить районы в Идлибе, однако те ответили отказом.

Напомним, что Турция и Россия договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону, которая будет отделять сирийские правительственные силы и вооруженные формирования оппозиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.