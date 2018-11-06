Главные новости 6 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 6 ноября.

Партия «Единая Россия» разберется со свердловской чиновницей Ольгой Глацких, которая на встрече с волонтерами в Кировограде заявила, что государство «ничего не должно» молодежи, а заботиться о подрастающем поколении должны их родители. Как объяснила Глацких, государство не просило родителей заводить детей. ЕР разберется со свердловской чиновницей, заявившей, что государство «ничего не должно» молодежи.

Перехват американского самолета-разведчика ЕР-3Е над Черным морем был выполнен «с соблюдением всех необходимых мер безопасности», заявили в министерстве обороны России после жалоб командования ВМС США. Минобороны РФ ответило на жалобы ВМС США о «небезопасном перехвате» над Черным морем.

В 2019 году Воздушно-космические силы (ВКС) России могут получить 500-килограмовые высокоточные авиационные бомбы нового типа. ВКС России получат высокоточные авиабомбы, которые превосходят аналоги США.

Лидер украинской «Радикальной партии Олега Ляшко» Олег Ляшко рассказал о задержании в пражском аэропорту депутата Андрея Лозового за попытку расплатиться фальшивыми деньгами. Об этом парламентарий написал на своей странице в социальной сети Facebook. Стал жертвой «валютных кидал»: Ляшко объяснил задержание украинского депутата с фальшивыми евро.

Геннадий Онищенко выступил в защиту затравленной в Интернете чиновницы-спортсменки из Свердловской области, допустившей некорректные высказывания по поводу молодежи. Хватит уже измываться: Онищенко вступился за затравленную свердловскую чиновницу.

Россияне нашли новую работу для директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких. «Она просто не на своем месте»: россияне нашли новую работу для чиновницы Глацких.

По словам эксперта, животные пришли в населенный пункт из-за изменения климата. «Страшная картина»: Дроздов предупредил об опасности белых медведей на Чукотке.

Военный эксперт Виктор Баранец рассказал, когда решится спор между Россией и Украиной об Азовском море. Военный эксперт подсказал Украине, как решить «азовский вопрос».

Козенко отметил, что пока трудно судить, получил ли пилот конкретное задание или попросту заблудился, однако перехват послужит американской стороне хорошим уроком. В Крыму назвали наглядным уроком от Су-27 «перехват» разведчика ВМС США.

Украинский политолог Вадим Карасев признал, что нынешняя власть во главе с президентом Петром Порошенко является нелегитимной. На Украине признали, что власть Порошенко нелегитимна.