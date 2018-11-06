«Не захотели с американцами ссориться»: Лавров объяснил отказ ЕС обсуждать выход США из ДРСМД

Москва, 6 ноября. Москва сожалеет, что проблемы выхода Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности не стали обсуждать на Генассамблеи ООН. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Испании Жозепом Боррелем.

По его словам, видимо, многие страны не хотят ссориться с США. Лавров подчеркнул, что когда США публично заявили о желании выйти из договора РСМД, Россия внесла предложение в ООН обсудить этот вопрос.

«К сожалению, предложение не прошло, многие просто, наверное, не захотели с американцами ссориться, особенно небольшие страны», — заявил Лавров.

По его словам, все члены Евросоюза выступили против обсуждений этой темы на Генассамблеи ООН.

Напомним, 20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что США планирует выйти из ДРСМД из-за того, что Россия якобы нарушает соглашение, однако не привел никаких доказательств. Москва неоднократно подчеркивала, что американские заявления являются беспочвенными.