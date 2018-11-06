Авакову тоже пора на выход: украинцы рассказали, кто должен уйти в отставку после Луценко

Киев, 6 ноября. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил об уходе в отставку в связи с претензиями, которые начали высказывать в его адрес после жестокого убийства советницы мэра Харькова Екатерины Гандзюк.

По словам гособвинителя, оппозиция использует «пиар на крови», чтобы обвинить во всем киевский режим, однако сам чиновник «не хочет цепляться за власть», поэтому снимает с себя полномочия прокурора.

Признание Луценко вызвало бурные дискуссии в соцсетях. Многие украинские интернет-пользователи не поверили в то, что глава ГПУ действительно собирается оставить свой пост. Не исключено, что в ближайшее время Верховная рада откажется удовлетворять заявление Луценко, и тот на законных основаниях останется во главе силового ведомства.

Другие пользователи, которые поверили в отставку генпрокурора, уже составили список чиновников, которые должны уйти в отставку вслед за коллегой.

«Надеюсь, его примеру последует также и Арсен Аваков (глава МВД) с Сергеем Князевым (глава Нацполиции Украины). Главное, чтобы это не стало хорошо срежиссированной пьесой — я ухожу, но Рада не проголосовала», — пишет Александр Леменов.

«А сколько там у нас висят с «прошениями об отставке» — министр аграрной политики, информационной, «висела» Гонтарева (экс-глава Нацбанка Украины) больше полугода. Отставка, чтобы остаться. А вот у Арсен Борисовича напряглись», — отмечает политолог Алексей Якубин.

«Скромно напоминаю про свой прогноз, что в ноябре «крысы начнут бежать с тонущего корабля». Первый пошел. Причем первым пошел самый опытный. Неопытные дурачки еще колеблются», — замечает в Facebook политический эксперт Андрей Головачев.

Как сообщала ранее Газета.ру, во вторник Луценко объявил о намерении уйти в отставку. Чиновник добавил, что на сегодняшний день правоохранительную систему Украины уничтожают «даже за раскрытые преступления».