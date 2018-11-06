«Диарея мозга выливается здесь»: Луценко устроил скандал с депутатами в Раде

Киев, 6 ноября. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко устроил скандал с депутатами от «Самопомощи» в Верховной раде.

В нижней палате парламента Украины произошла словесная перепалка между генпрокурором и депутатами. Луценко обвинил представителей «Самопомощи» в «сборе своих дивидендов» на похоронах Екатерины Гандзюк.

«Все это уже было, было в прошлом году, — констатировал представитель генеральной прокуратуры, — когда шайка мерзавцев пыталась примазаться к убийству адвоката Ноздровской и проливала здесь море лживых слов о том, что следствие ничего не делает».

Он напомнил, что, когда обвиняемый в убийстве Ноздоровской пошел под суд, то «ни один из этих мерзавцев» (Луценко указал пальцем на членов «Самопомощи») не пошел даже в суд.

«Никого это не волнует», — заключил он.

Он также добавил, что не все парламентарии понимают разницу «между процессуальным руководством и следствием, которого ГПУ не имеет уже год». К этим людям он причислил бывшего председателя комитета Верховной рады по вопросам борьбы с коррупцией.

«Просто недоросль [эс-глава комитета], у которого диарея мозга выливается здесь, в этом зале», — заключил Луценко.

Впрочем, и депутаты «Самопомощи» не остались в стороне.

«Бездарность, безграмотность, руководства генеральной прокуратуры приводит к тому, что люди, которые защищают украинскую конституцию сегодня, или подвергнуты опасности, или умирают», — заявили они.

Они потребовали, чтобы Луценко немедленно ушел в отставку, а генпрокуратуру возглавили «профессиональные люди, которые, по крайней мере, конституцию знают».

Напомним, ранее Луценко объявил о решении уйти с поста генерального прокурора Украины.