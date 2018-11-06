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Билл Гейтс презентовал в Китае работающий без воды туалет

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Билл Гейтс презентовал в Китае работающий без воды туалет

Москва, 6 ноября. Американский бизнесмен, один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс продемонстрировал на выставке Reinvented Toilet Expo в Китае высокотехнологичный туалет, который работает без воды, сообщил Reuters. 

По информации агентства, на разработку современного устройства было потрачено около 200 миллионов долларов. Отмечается, что туалет создан на средства благотворительного фонда предпринимателя. Как передает телеканал «360», стоимость такого устройства составит 500 долларов.  

Высокотехнологичное устройство, которое не нуждается в воде и сточных трубах для работы, способно отделить твердые отходы от жидких, а затем переработать в химические удобрения, сообщил «ФедералПресс».  

Автор: Дарья Смолина
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