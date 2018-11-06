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Члены Совбеза РФ на совещании с Путиным назвали санкции США против Ирана незаконными

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Члены Совбеза РФ на совещании с Путиным назвали санкции США против Ирана незаконными

Москва, 6 ноября. Российский президент Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России ситуацию в отношении Ирана после введения санкций США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, участники совещания назвали санкции США незаконными. Они обменялись мнением по поводу ситуации, в которой Иран оказался после введения санкций, сообщил Песков.

6 ноября глава МИД Сергей Лавров заявил, что способы развития экономических связей с Ираном после введения санкций будут найдены. Он подчеркнул, что ограничительные меры США против Ирана  и осуществляются при грубом нарушении решений Совета Безопасности ООН.

Напомним, 8 мая США вышли из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстановили санкции против Тегерана.

В понедельник Вашингтон ввел новые санкции против Ирана. Они затронули банковскую сферу, судоходство, судостроение и энергетику.

Автор: Денис Коробейников
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