Члены Совбеза РФ на совещании с Путиным назвали санкции США против Ирана незаконными

Москва, 6 ноября. Российский президент Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России ситуацию в отношении Ирана после введения санкций США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, участники совещания назвали санкции США незаконными. Они обменялись мнением по поводу ситуации, в которой Иран оказался после введения санкций, сообщил Песков.

6 ноября глава МИД Сергей Лавров заявил, что способы развития экономических связей с Ираном после введения санкций будут найдены. Он подчеркнул, что ограничительные меры США против Ирана и осуществляются при грубом нарушении решений Совета Безопасности ООН.

Напомним, 8 мая США вышли из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстановили санкции против Тегерана.

В понедельник Вашингтон ввел новые санкции против Ирана. Они затронули банковскую сферу, судоходство, судостроение и энергетику.