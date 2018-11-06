«Выборы очень нечестны»: избирательные участки в США намерено завышают явку на выборах

Избирательные участки намеренно завышают явку в ходе выборов в Конгресс США. Для этого прямо на участкам людям раздают специальные стикеры «Я проголовал», а также прочие аксесуары и подарки, которыми заманивают проходящих мимо людей. Затем соответствующие фотографии публикуются в Сети.

Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на одном из участке в районе Гарлем в Нью-Йорке. Здесь выборы проходят без особой активности, однако наиболее заинтересованные присутствием журналистов жители поделились своими впечатлениями.

Избиратель по имени Майк, который живет в Гарлеме, заявил, что отдал свой голос в пользу республиканского кандидата.

«Хотя я думаю, что выборы очень нечестны, но я голосую каждый раз, — я считаю, что это наш долг», — заявил Майк корреспонденту ФАН.

Другой избиратель, Эдвин, не стал афишировать, в чью пользу он отдал голос, однако заявил, что рассчитывает на изменения в государственной и законодательной системе США.

Ранее в ходе заседания «Чайной партии» в Бруклине (то есть «Движения чаепития», которое поддерживает преимущественно Республиканскую партию и выступает за снижение налогов в США и сокращение госаппарата. — Прим. ФАН) сообщалось, что как таковых нарушений на участках в Нью Йорке нет, однако присутствуют факты исключения избирателей накануне 6 ноября. По мнению организаторов встречи, эти действия совершались на законных основаниях, так как либо избиратели неоднократно ранее нарушали законодательство страны, или неверно прошли процедуру регистрации на участок по месту жительства.