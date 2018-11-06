Головная боль НАТО: почему США провоцируют напряженность в Черном море

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи Russian intercept underscores tensions in Black sea («Перехват Су-27 самолета ВМС США — признак напряженности в Черном море»), опубликованной порталом Breaking Defense.

Если послушать любое должностное лицо Пентагона в течение нескольких минут, то в его речи обязательно встретится упоминание того, что вернулась эпоха конкуренции великих держав, эпоха противостояния США с Россией и Китаем. На этом сосредоточено все их внимание.

Вчера, уже второй раз за последний месяц, американские военные встретились лицом к лицу со своим конкурентом, после чего Пентагон снова заявил, что русские и китайцы подвергают риску американские жизни.

Российский истребитель Су-27 приблизился к самолету ВМС США EP-3 Aries II, находившемуся в международном воздушном пространстве над Черным морем, и прошел рядом с ним на форсаже.

ВМС США прокомментировали перехват, назвав его опасным.

«25-минутный перехват был небезопасным, потому что Су-27 пролетел прямо перед американским самолетом на очень высокой скорости, подвергая риску пилотов и экипаж», — говорится в официальном заявлении американской стороны.

Всего за несколько недель до этого состоялась другая «близкая встреча» двух противников. На этот раз — в Южно-Китайском море, где китайский военный корабль приблизился к американскому кораблю Decatur, заставив судно изменить курс. ВМС США назвали это «небезопасным и непрофессиональным маневром».

Известно, что строительство китайских островов в Южно-Китайском море уже давно является причиной напряженности в этом жизненно важном регионе, в то время как Черное море стало горячей точкой лишь после проведения в Крыму референдума о присоединении к России.

«Российская Федерация использует Черное море для проецирования силы в Восточном Средиземноморье, — заявил в августе министр обороны Румынии Михай Фифор, выступая в Институте Аспена (США). — За последний год ситуация кардинально изменилась».

С 2015 года Черноморский флот приобрел шесть новых дизельных подводных лодок класса «Кило», а также три фрегата класса «Адмирал Григорович», способных запускать крылатые и ракеты.

«Главная проблема для НАТО — это российские подводные лодки в Средиземном море. В Черном море — не настолько, — заявил аналитик из Центра военно-морского анализа Дмитрий Горенбург. — Конечно, военные обеспокоены многоуровневой воздушной и морской обороной, которая сделает любой конфликт в регионе очень трудным для сил НАТО».

Эти средства обороны включают в себя не только надводные и подводные корабли, но и четыре батальона зенитных комплексов С-400, развернутых Москвой в Крыму, а также системы ПВО меньшей дальности и новые радиолокационные системы. Кроме того, ЗРК установили в Калининграде. Такой комплекс вооружений по праву можно назвать головной болью для НАТО.

Из-за этого в Румынии стали активно переживать. Бухарест закупил противокорабельные ракеты и начал тщательно планировать покупки вооружения у поставщиков Европы и США.

Власти Румынии еще в прошлом году подписали соглашение с Вашингтоном о приобретении ракетной системы HIMARS, сейчас ведутся переговоры по поводу покупки систем ПВО и ПРО «Патриот».

Военно-морские силы США увеличили свое присутствие в Черном море и регулярно направляют военные корабли в этот относительно небольшой регион. В июле корабль Carson City стал первым американским быстроходным военно-транспортным судном в этом море.

С ним в паре работал эсминец Carney класса «Арли Берк». Это был второй раз, когда корабли ВМС США работали в Черном море одновременно и не в рамках запланированных учений.

Командный корабль 6-го американского флота Mount Whitney также вошел в Черное море этим летом, но уже в рамках учений Sea Breeze 2018, в которых приняли участие и украинские силы.

Учения привлекли внимание Москвы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что учения были «попыткой в очередной раз спровоцировать напряженность, причем не только на юго-востоке Украины, но и на Черном море в целом».

Отметим, что в сентябре Береговая охрана США передала Киеву два катера класса «Айленд», чтобы поддержать морской флот Украины в Азовском море.