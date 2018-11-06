Донбасс сегодня: Украина готовит провокации, ВСУ обстреливают ДНР и ЛНР

Донбасс, 6 ноября. Украинская сторона готовит серию постановочных материалов о «российской военной помощи» ДНР и ЛНР. Украинская разведка запустила дезинформацию об угрозах ответственности избирателей республик за неявку на выборы. Киевские СМИ сообщили о старте отъема жилья в Донецке. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Три поселка в ЛНР и 13 городов и более мелких населенных пунктов ДНР обстреляны украинскими войсками в минувшие сутки. Украинская сторона активно применяла тяжелые минометы, зенитные установки, гранатометы и вооружения боевых машин. Всего зафиксировано более 20 случаев нарушения режима прекращения огня. Киевские силовики выпустили по ДНР и ЛНР более 350 мин и гранат различного типа.

Киев готовит серию фейковых сюжетов

По данным разведки дончан, украинская сторона готовит несколько профессиональных провокаций, в том числе и видео, с использованием макетов новейших российских вооружений для обвинения РФ в военной помощи ополченцам. Особое внимание военные ДНР обратили на возможность демонстрации обломков российского беспилотника из числа пропавших в ведомстве МЧС РФ, который якобы выловлен украинскими рыбаками в Азовском море.

Не исключают в республике и рост качества постановочных материалов, что обусловлено усилением вливаний стран Запада в украинскую пропагандистскую машину, а также возможностью приобретения режиссерами таких постановок полноразмерных образцов российских вооружений для последующей демонстрации «поставок в Донбасс».

Очередной фейк украинской разведки

«Боевики угрожают наказанием за неучастие в фейковых выборах в ОРДЛО». С такими заголовками выходят во вторник новости в украинских средствах массовой информации при тиражировании очередного сообщения их военной разведки.

Согласно данному сообщению, направленному прежде всего на дискредитацию избирательного процесса в республиках Донбасса, представители властей ДНР и ЛНР угрожают бюджетникам и пенсионерам «ответственностью» за неявку на выборы.

Какой имен но ответственностью — не уточняет ся, хотя ранее та же украинская разведка заявляла об угрозах отмены начислений пенсионерам республик в случае неявки на выборы. Ни одного факта подобных решений так и не было приведено, как и не разъяснено, какие практические механизмы существуют для реализации данного решения, если бы таковое имело место быть.

Что же касается якобы введения ответственности за неявку на выборы, можно однозначно сказать, что действующим в республиках законодательством таковая не предусмотрена ни в части административной, ни в части уголовной.

«В ДНР запустили процесс по отъему жилья»

«В ДНР запустили процесс по отъему жилья», к такому выводу пришли другие украинские издания. Что характерно — аргументация данного утверждения ограничивается лишь заголовком статьи. В самом содержании речь идет о решении врио глав ДНР и ЛНР обеспечить медиков и военнослужащих жильем за счет государства, которое киевские издания называют «отъемом жилья у переселенцев», однако эта тема уже давно муссируется во всех украинских СМИ.

При этом ни одного факта такого «отъема» не зафиксировано, о чем сами же украинские авторы разбираемой статьи говорят в ее содержании, полагая, что весьма сложно будет отобрать квартиру незаметно, потому как возможен «международный резонанс» по этому поводу и т. д.

А поводом к написанию данной статьи послужило найденное украинскими СМИ сообщение у своих «коллег по цеху» о якобы имеющем место массовом исчезновении местной прописки у жителей ДНР. При цитировании данного утверждения, конечно, делается оговорка на технические проблемы с реестром мест регистрации в ДНР, но это все равно не мешает использовать данную информацию в пропагандистских целях. Конкретное количество ошибок не уточняется, говорится лишь о тестировании в Донецке новой системы учета граждан и регистрации мест проживания, которая дала сбой.