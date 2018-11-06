Берлин, 6 ноября. Компания Nord Stream 2 заявила о строительстве более 200 км газопровода «Северный поток — 2».

«Проект «Северный поток — 2» реализуется в полном соответствии с графиком​​​. На сегодняшний день на дно Балтийского моря уже уложено более 200 километров газопровода. Для завершения проекта в срок одновременно задействовано около 20 судов», — сообщает пресс-служба Nord Stream 2.

В компании добавили, что 72% полученных труб уже получили специальное утяжеляющее бетонное покрытие. На сегодняшний день в водах Германии продолжает работу трубоукладочный корабль Audacia. Тем временем корабль Solitaire занимается укладкой трубопровода в исключительной экономической зоне Финляндии.

Напомним, что газопровод «Северный поток —2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год.

Главными противниками проекта являются Украина и США. Киев выступает против «Северного потока — 2», поскольку в случае строительства газопровода страна лишится доходов от транзита российского газа, надобность в котором отпадет. Вашингтон же видит в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим сжиженным природным газом.