«Музей Петросяна»: Степаненко обустроила в элитной квартире юмористов SPA-центр

Москва, 6 ноября. На предыдущем судебном заседании о бракоразводном процессе и разделе имущества Евгения Петросяна и Елены Стапаненко юморист попросил передать его квартиру в Зачатьевском переулке Москвы под охрану. Однако этот вопрос еще не решен, рассказал адвокат артиста Сергей Жорин.

По его словам, речь идет о квартире площадью 516 квадратных метров. Ранее ходили слухи, что в ней собирались обустроить «музей Петросяна». Однако юрист опроверг эту информацию, заявив, что Елена Степаненко хочет «перевернуть ситуацию».

«В этой квартире целая секция выведена под SPA-центр Степаненко. То, что она называет музеем — одна из комнат под библиотеку», — сказал Жорин в комментарии KP.Ru.

При этом, согласно судебному иску, все книги из библиотеки Елена Степаненко хочет оставить себе. За коммунальные услуги по квартире, рассказал Жорин, все так же платит Евгений Петросян. Адвокат отметил, что выделять на это средства юмористу становится все сложнее и сложнее, так как счета находятся под арестом. Ситуация с арестом денежных средств, отметил адвокат, не выгодна стороне Степаненко, которая рассчитывает затянуть бракоразводный процесс.

Ранее суд по ходатайству стороны Петросяна выделил иск о расторжении брака и иск о разделе имущества в отдельные производства.

Напомним, летом 2018 года Елена Степаненко обратилась в Хамовнический суд Москвы с просьбой о расторжении брака с Евгением Петросяном. Юмористы прожили в браке более 30 лет. Артистка требует разделить имущество, которое, по разным данным, оценивается в 1,5 миллиарда рублей.