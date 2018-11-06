Супруга Мамаева восстановила страницу в Instagram после хакерской атаки

Москва, 6 ноября. Супруга футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана восстановила свой аккаунт в социальной сети Instagram после хакерской атаки.

Ранее Мамаевой пришлось заблокировать свою страницу из-за угроз шантажистов, которые требовали денег, иначе в Сети появятся интимные фото супружеской пары. В конце октября фото и видео были опубликованы, а Мамаева пропала из соцсетей.

По словам Мамаевой, она смогла восстановить доступ к аккаунту с помощью специалистов. Теперь у нее закрытая страница.

«Спасибо всем за слова поддержки. Только сейчас увидела сотни сообщений», — написала она.

Напомним, Мамаев вместе с футболистом петербургского «Зенита» Александром Кокориным оказались в центре скандала. Спортсмены стали участниками нескольких драк 8 октября. По данным следствия, Мамаев, Кокорин и его брат, а также их приятели избили сперва водителя одной из ведущих Первого канала, а затем в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина. В настоящее время спортсмены, брат Кокорина и их друзья находятся под стражей до 8 декабря. Возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои».