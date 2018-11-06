«Мне дали орган власти, а я не знаю, что с ним делать»: опубликованы откровения «свердловской чиновницы»

Екатеринбург, 6 ноября. В Сети опубликована расшифровка аудиозаписи, на которой девушка с голосом, похожим на голос главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, рассказывает о непростой службе чиновника.

Предполагается, что растиражированная в Интернете запись была сделана в конце прошлого года. Перед новогодними праздниками девушка — главная героиня аудио — рассказала с использованияем нецензурных выражений, как сложно быть чиновником.

«24 сентября [2016 года]. Я вот так сижу у губернатора. После недельного запоя. Я проиграла выборы [в Законодательное собрание] я бухала дома и никуда не выходила, — вспоминает якобы «свердловская чиновница». — Позвонили из приемной губернатора и пригласили на встречу через два часа».

На встрече девушке предложили возглавить некий департамент, на что она дала согласие. После этого голос, похожий на Глацких, отмечает, что понятия на тот момент не имела о том, что такое бюджет и работа в органе исполнительной власти. Кроме того, у нее не было команды, и в области она жила лишь два месяца.

«[После назначения] меня все поздравляют, — приводит ее слова «ФедералПресс». — А с чем поздравлять? Мне дали орган исполнительной власти, а я не знаю, что с ним делать. Это было весело».

Напомним, Глацких стала участницей скандала, произошедшего накануне. В Сети было опубликовано видео, на котором чиновница заявила волонтерам, что государство ничего не должно молодежи и не просило родителей рожать их. Губернатор отстранил Глацких от исполнения обязанностей до выяснения всех деталей произошедшего.