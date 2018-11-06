Адвокат раскрыл некоторые детали по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе

Москва, 6 ноября. Адвокат одного из подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя из Уфы Аслям Халиков подтвердил некоторые детали из ее рассказа. В частности, он заявил, что застолье на рабочем месте, вероятнее всего, действительно было.

«Из общих информационных источников мы видим, что было совместное употребление спиртных напитков. Не сказать, что это положительный фактор», — пояснил он KP.ru.

Кроме того, в кабинете в этот момент находилось три женщины, на что также ранее указывала девушка. По мнению юриста, это обстоятельство исключает версию о нападении.

Что касается предъявляемых прокуратурой доказательств, то они, как утверждает Халиков, весьма неоднозначные. Более подробные сведения адвокат приводить не стал, ссылаясь на личный характер этих данных.

Напомним, что ранее дознаватель из Уфы обратилась в правоохранительные органы, заявив, что ее изнасиловали прямо на рабочем месте. По словам девушки, в ночь на 30 октября сотрудники полиции устроили застолье в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району и пригласили ее принять участие в торжествах. От выпитого алкоголя дознаватель потеряла сознание, а остальные участники застолья воспользовались ее беспомощным состоянием.