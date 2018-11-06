Эксперт раскрыл назначение беспилотников дальнего радиуса действия

В России завершаются работы по созданию беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия. Об этом сообщила газета «Красная звезда».

Как стало известно, новые аппараты будут иметь дальность полета до 3000 километров. Предполагается, что БПЛА смогут достигать любой точки Европы при базировании на территории Калининградской области. Кроме того, в случае запуска с Чукотки для них будет доступна и территория Канады.

Следует отметить, что за последние шесть лет в 40 российских военных частей было поставлено около 1,8 тысяч беспилотников, способных вести разведку на расстоянии до 500 км. Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что скорее всего БПЛА дальнего радиуса действия будут выполнены в двух комплектациях: разведывательной и разведывательно-ударной.

«Чисто ударные беспилотники посылать на такую дальность смысла нет, — это не одноразовое устройство, а тяжелая техника, которая несет на себе, помимо двигателей и систем управления, соответствующую аппаратуру, позволяющую им отслеживать и обнаружить цели. Прицельно-навигационная аппаратура позволяет им выходить по координатам на маршрут цели и все это в совокупности дает возможность выполнять тот самый спектр задач, которое на них возлагают. Под это разрабатываются целые комплексы вооружений», — поясняет эксперт.

Леонков подчеркнул также, что есть отдельные виды задач, которые БПЛА выполняют даже лучше, чем экипажи пилотируемых боевых машин, — например, в условиях сильного противодействия комплексов ПВО противника.

«Беспилотники, конечно, сложнее сбиваются, чем самолеты, хотя ограничения есть и дня них. Но все же, например, опыт боевых действий в Сирии показал, что связка разведывательно-ударного контура, в котором участвуют в том числе БПЛА, является наиболее эффективной комплексной единицей, которая себя оправдывает на поле боя. Бывают случаи, когда выход на цель и уничтожение цели совпадают. И если точки выхода на цель показывает БПЛА, то его боевое применение оказывается оправданным. Понятное дело, дальность обнаружения тоже является одной из важных характеристик, потому что 3000 км — это глубина армейских соединений, то есть армии», — продолжает Алексей Леонков.

По словам собеседника ФАН, 3000 км — это зона ответственности так называемых вторых эшелонов. Она позволяет военным создавать активное противодействие подходящим резервам противника и дающая возможность засекать сосредоточение их воск.

«И в таких случаях дроны будут предпочтительней авиации, потому что самолет — это все-таки крупная единица. А еще такие БПЛА будут востребованы для корабельных ударных групп, когда такое устройство выходит на точку, где могут находиться корабли авиационно-ударной группы и засвечивают их и переедают координаты по закрытому каналу армии РФ. Далее по целям уже работают ракетами», — рассказывает военный эксперт.

Более того, разведывательно-ударные беспилотники могли бы пригодиться при внезапном появлении у российских берегов ударных атомных подводных лодок вероятного противника.

«Например, на точке патрулирования дрон обнаруживает всплытие ударной атомной подводной лодки. Соответственно он предпринимает действие по ее немедленному уничтожению, если у нее на борту будет соответствующий комплекс вооружения. То есть спектр задач для таких БПЛА достаточно широк и наличие их в нашей армии вполне оправдано», — заключил Леонков.

Напомним, на репетиции парада Победы в Москве впервые были показаны ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Корсар», выполненные в самолетном и вертолетном формфакторах.