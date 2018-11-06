Семья Бутиной запустила русскоязычный сайт для сбора средств на ее защиту

Санкт-Петербург, 6 ноября. Семья арестованной в США россиянки Марии Бутиной запустила русскоязычный сайт для сбора средств на ее защиту, сообщила сестра девушки Марина Бутина.

«Мы создали сайт с целью информирования русскоязычной аудитории о ситуации, в которой оказалась Мария, чтобы собрать средства для ее защиты», — цитирует ее ТАСС.

На сайте собраны данные биографии Бутиной, в том числе ее обучения в США. Кроме того, на ресурсе приведены сведения о фонде, который был создан адвокатами россиянки для сбора пожертвований. Описание на сайте гласит, что все собранные средства направляются на финансирование юридической защиты Бутиной и улучшение условий ее содержания в тюрьме.

Напомним, российскую гражданку задержали в июле 2018 года. Ее обвиняют в шпионаже и сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США. Американские власти могут приговорить девушку к 15 годам лишения свободы. В то же время в МИД РФ считают Бутину политической заключенной.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова ранее подчеркнула, что очередные громкие обвинения в адрес россиянки звучат в американских СМИ в преддверии промежуточных выборов в конгресс с целью вызвать волну ажиотажа вокруг так называемого «российского вмешательства».