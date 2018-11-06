До сих пор нет никаких подтверждений «вмешательства» РФ в выборы США — Лавров

Москва, 6 ноября. Москве до сих пор не предоставили ни одного факта о якобы имевшем место «вмешательстве» в выборы США или других стран, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с испанским коллегой Жозепом Боррелем.

«Ни одного факта по подтверждению нашего вмешательства в какие бы то ни было выборы или референдумы — будь то в США, в Каталонии, в Македонии, в Черногории — нам не представлено», — заявил глава российского МИД.

По словам дипломата, Москва рассчитывает, что внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах прекратит оказывать негативное влияние на политику Вашингтона на международной арене после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 6 ноября.

Напомним, Вашингтон голословно обвинил Россию во «вмешательстве» в избирательный процесс США после победы Дональда Трампа на выборах главы государства в 2016 году. Россия все обвинения категорически отрицает.

В октябре на Россию вновь «обрушилась» очередная порция обвинений. На этот раз Кремль обвинили во «вмешательстве» в македонский референдум, на котором решался вопрос о переименовании республики. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что решение о переименовании Македонии Скопье должно принять самостоятельно. Она напомнила, что именно Вашингтон, задействовав недостойные методы, протолкнул внесение поправок в Конституцию страны в «духе Преспанского соглашения».

Македонии закрыт «вход» в НАТО и ЕС из-за спора с Афинами о названии. Греция требует от Скопье переименования республики в «Северную Македонию», дабы избежать путаницы с название одноименного греческого региона. В Македонии прошел референдум, однако проголосовали только 37% избирателей. Для принятия решения необходима была минимум половина голосов жителей страны.