Посол Саудовской Аравии в РФ прокомментировал сроки поставок С-400

Москва, 6 ноября. Окончательное решение по срокам поставок зенитных ракетных систем С-400 из России в Саудовскую Аравию пока не принято. Об этом заявил посол Эр-Рияда в Москве Раид Халед Кримли.

По его словам, вопрос все еще обсуждается.

«Окончательного решения пока не принято», — сказал дипломат в комментарии ТАСС.

Ранее Европейский парламент заявил, что странам ЕС необходимо ввести эмбарго на поставки вооружения Саудовской Аравии. Ограничение должно стать «ответом» на убийство журналиста Джамаля Хашукджи в саудовском посольстве в Стамбуле.