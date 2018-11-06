«Чувства детей нельзя отретушировать»: омбудсмены РФ и Киргизии подписали меморандум о взаимодействии

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова и Акыйкатчы (омбудсмен) Киргизской Республики Токон Мамытов договорились о совместной деятельности в области защиты прав и интересов ребенка. 6 ноября стороны подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании и взаимодействии.

«Современные тенденции миграции требуют от нас новых подходов к решению проблем детей и защите их прав. Граждане Киргизии занимают шестое место среди всех государств, чьи жители сегодня мигрировали в Россию, — это более десяти тысяч мигрантов. Соответственно растет и число детей, имеющих в том числе двойное гражданство», — отметила Анна Кузнецова.

Подписание меморандума состоялось после совместной поездки уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ и омбудсмена Киргизии в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алтуфьево» и Центр содействия семейному воспитанию «Центральный». Токон Мамытов пообщался с воспитанниками этих учреждений, где содержатся в том числе и юные граждане Киргизии, и остался доволен условиями содержания несовершеннолетних.

«Чувства детей нельзя закамуфлировать, отретушировать, — они искренние, я увидел, что люди которые работают в этих учреждениях, — они горят на работе. Но несмотря на прекрасные условия, в которых дети содержатся, в некоторых случаях по запросам наших граждан мы решаем вопросы репатриации детей, и соглашение, которое мы сегодня подписали, позволит делать это оперативнее», — заявил киргизский омбудсмен.

Токон Мамытов также добавил, что подписанный документ предусматривает и создание специальной рабочей группы, которая будет реализовывать российско-киргизские договоренности.

«Надеюсь, что этот первый шаг станет основой для построения многостороннего взаимодействия со странами СНГ и решения не только проблем конкретных детей, но и общих системных вопросов, например, несоблюдения условий Минской конвенции (Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года. — Прим. ФАН). Сегодня есть много пробелов: не определено место нахождения ребенка в другом государстве, можно бесконечно держать ребенка за рубежом, можно бесконечно ждать документов из другого государства. Если бы эти вопросы были бы определены, мы могли бы намного быстрее для киргизской, например, девочки найти родителей в России или перевезти ее в Киргизию, судьба детей решалась бы быстрее», — отметила Кузнецова в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Ранее, 1 ноября, предложения по выстраиванию взаимодействия с коллегами из стран СНГ Анна Кузнецова обсудила с заместителем министра иностранных дел РФ Александром Панкиным. По мнению детского омбудсмена, налаженное взаимодействие с соседними странами позволит оперативно решать проблемы, связанные с нарушением прав детей на территории этих государств.