Беспилотные автомобили появятся на российских дорогах в 2019 году

Москва, 6 ноября. Беспилотные автомобили появятся на российских дорогах в марте 2019 года. Соответствующий проект постановления размещен на сайте Минпромторга РФ.

Автомобили без водителей начнут курсировать в Москве и Татарстане с марта 2019 года в тестовом режиме. Во время испытаний на пассажирском сидение будет находится оператор, который будет контролировать «умный автомобиль».

Каждая компания, участвующая в проекте, обязана застраховать каждый беспилотный автомобиль на 10 миллионов рублей от ущерба. Также компания должна будет иметь уставной капитал не менее 100 000 рублей. Испытания беспилотных автомобилей продлятся до 1 марта 2022 года, пишет «Коммерсант».

Напомним, что в России разработкой беспилотных автомобилей занимается «Яндекс», «Горьковский автомобильный завод», а также «КамАЗ».