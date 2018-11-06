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Беспилотные автомобили появятся на российских дорогах в 2019 году

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Беспилотные автомобили появятся на российских дорогах в 2019 годуМосква, 6 ноября. Беспилотные автомобили появятся на российских дорогах в марте 2019 года. Соответствующий проект постановления размещен на сайте Минпромторга РФ.

Автомобили без водителей начнут курсировать в Москве и Татарстане с марта 2019 года в тестовом режиме.  Во время испытаний на пассажирском сидение будет находится оператор, который будет контролировать «умный автомобиль».

Каждая компания, участвующая в проекте, обязана застраховать каждый беспилотный автомобиль на 10 миллионов рублей от ущерба. Также компания должна будет иметь уставной капитал не менее 100 000 рублей. Испытания беспилотных автомобилей продлятся до 1 марта 2022 года, пишет «Коммерсант».

Беспилотные автомобили появятся на российских дорогах в 2019 году

Напомним, что в России разработкой беспилотных автомобилей занимается «Яндекс», «Горьковский автомобильный завод», а также «КамАЗ».

Автор: Денис Коробейников
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