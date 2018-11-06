Организатор митинга в честь освобождения Киева показала в прямом эфире взлом двери силовиками СБУ

Киев, 6 ноября. Организатор митинга в честь 75-летия освобождения Киева от фашистской армии Елена Бережная в прямом эфире показала взлом ее двери силовиками СБУ.

Бережная является директором Института правовой политики и социальной защиты, а также одним из организаторов митинга в честь освобождения Киева от фашистов 6 ноября 1943 года.

Однако к авторам этой акции во вторник, 6 ноября, пришли с обыском украинские силовики. Бережная заявила, что не пустит никого в свою квартиру без адвоката. Сотрудники СБУ приступили к взлому двери в ее дом.

«Ко мне в квартиру ломится СБУ! — сообщила она в прямом эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». — Они уже выбили два замка и пошли за болгаркой, чтобы выломать дверь. На протяжении часа меня оскорбляли, грозились убить, приставляли пистолет к глазку в двери».

Женщина добавила, что на место происшествия приезжала полиция, однако ее представители в очередной раз продемонстрировали свою бесправность и невозможность повлиять на происходящее.

В это время силовики СБУ заявили Бережной, что «никакого Ватутина сегодня не будет». Представители украинских спецслужб имели в виду митинг и возложение цветов к памятнику советскому генералу Николаю Ватутину, под командованием которого в 1943 году была проведена наступательная операция по освобождению Киева от фашистов.