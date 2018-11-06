«Говорят только о русских»: журналист раскрыл правду о кибервойне и пропаганде США

Москва, 6 ноября. Российский журналист Сергей Голубицкий опроверг заявление своего американского коллеги Энди Гринберга, который рассказал о подготовке «русских хакеров» к большой кибервойне с США.

По словам Гринберга, «русские хакеры» якобы используют Украину как тренировочную площадку для настоящего киберпротивостояния с Западом.

Голубицкий в свою очередь назвал статью Гринберга американской пропагандой, а ее автора уличил в искажении реальности. Так, к примеру, он указал на то, что кибервойна идет уже давно и участвует в ней все страны, а не только Россия.

«Кибервойна идет давно и ведут ее все, но говорят только о русских. Возникает закономерный вопрос: как от этого уберечься? Ничего лучше заблаговременного создания персональной территории для сценариев чрезвычайного положения в голову не приходит», — отметил журналист.

Он призвал активнее укреплять кибербезопасность, поскольку в ближайшие годы кибервойна будет только набирать обороты, пишет Infox.ru.

Напомним, что власти США неоднократно обвиняли «российских хакеров» во вмешательстве в американские выборы. При этом за два года расследования Вашингтон не смог найти никаких доказательств причастности России к выборам. В Москве же утверждают, что американские политики используют тему хакеров, чтобы ослабить позиции президента США Дональда Трампа.