Способы обхода санкций США против Ирана будут найдены — Лавров

Мадрид, 6 ноября. Способы развития экономических связей с Ираном, несмотря на нелегитимные американские санкции, будут найдены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, в настоящее время в рамках группы участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе идет проработка механизмов, которые позволят продолжать выполнение положений документа, в частности того, что касается экономических связей с Тегераном, без участия Вашингтона. Способы обхода санкций США против Ирана будут найдены, уверен министр.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ограничительные меры против Ирана со стороны США совершенно нелегитимны и осуществляются при грубом нарушении решений Совета Безопасности ООН.

«А формы, в которых эти меры объявляются и реализуются, не могут не вызывать глубокого разочарования», — обратил внимание министр.

Москва, добавил Лавров, исходит в своих действиях из того, что СВПД по иранской ядерной программе сохраняет силу после возобновления американских санкций. Свое участие в нем после выхода США подтвердили европейские страны, Иран и Китай.

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая заявил о выходе Вашингтона из соглашения с Ираном по ядерной программе, которое было достигнуто в 2015 году «шестеркой» стран, куда входит и Россия. Глава США объявил о восстановлении ограничительных мер против иранской стороны, в том числе в отношении тех стран, что сотрудничают с Ираном.

Накануне Вашингтон ввел новые санкции против Тегерана. Ограничительные меры затронули банковскую сферу, энергетику, судоходство и судостроение в Иране. В общей сложности с уже введенными ограничительными мерами это наиболее жесткие санкции, которые Белый дом когда-либо вводил против Тегерана.

Несмотря на это, госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерении Вашингтона заключить новую ядерную сделку с Ираном.