Помощь не бывает маленькой: в Нижнем Тагиле полицейский вернул к жизни мужчину до приезда скорой

В Нижнем Тагиле полицейский совершил настоящий подвиг — спас жизнь попавшему в автомобильную аварию горожанину. Лейтенант полиции не растерялся и оказал помощь пострадавшему до приезда бригады скорой помощи. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Оперуполномоченный отдела полиции № 18 Межмуниципального Управления МВД России «Нижнетагильское» лейтенант полиции Иван Терешонок накануне дежурил целые сутки. Около 10.00 недалеко от пересечения улиц Серова и Пархоменко он стал очевидцем ДТП: автомобиль ВАЗ врезался в бордюрный камень. Удар был настолько сильным, что сидевший за рулем мужчина потерял сознание.

Сотрудник полиции решил остановиться и осмотреть место аварии. Подойдя к разбитой «десятке», Терешонок увидел водителя, который не дышал и не подавал признаков жизни. Тогда оперативник принялся действовать: он вытащил пострадавшего на землю, подложил под него одеяло и попытался прощупать пульс на шее и руке.

Вместе с тем свидетели ДТП позвонили в 03 и вызвали медиков. В это время Иван Терешонок оказывал помощь пострадавшему. Полицейский сделал непрямой массаж сердца, после чего 30-летний мужчина снова смог дышать. До того как бригада скорой помощи прибыла на место, правоохранитель все время разговаривал с мужчиной, чтобы тот не потерял сознание вновь.

Мама пострадавшего Лидия Неймышева, которая тоже находилась в машине, искренне благодарна спасителю ее сына.

«Если бы не подоспевший вовремя такой компетентный, небезразличный и грамотный сотрудник полиции, у меня бы не было сына. Я желаю его спасителю огромного здоровья, и пусть его всегда бережет бог!» — с радостью заявила женщина другим правоохранителям региона.

Примечательно, что после оказания помощи полицейский продолжил дежурство, словно для него это рядовое событие. Иван Терешонок совершил поистине геройский поступок: не остался равнодушным к судьбе другого.

Важно помнить, что мы всегда можем помочь друг другу, если проявим чуть больше милосердия и сострадания.

Раннее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, как петербуржец спас жизнь пенсионерке, которая не могла вспомнить ни собственного имени, ни места жительства.