«Имеем полное право»: на Украине предложили подарить Крым США

Киев, 6 ноября. Украинская актриса и телеведущая Янина Соколова предложила подарить Крым Соединенным Штатам. По ее словам, тогда это будет означать, что Россия «аннексировала» территорию США.

По мнению Соколовой, «по документам» Крым является украинским и «весь мир» считает, что полуостров находится под юрисдикцией Киева.

«Значит, имеем полное право его подарить. И тогда получается, что Россия аннексировала территорию США», — заявила Соколова в своем видеоблоге.

Актриса считает, что «крымчане сделают свой выбор», как только их поманят долларовыми пенсиями, зарплатами и «новенькими авианосцами» в Севастополе.

«И тогда, наконец, Крым вернется в native haven. Это значит, по-крымски, в родную гавань», — заявила Соколова.

Ранее российский истребитель Су-27 «перехватил» американский самолет-разведчик EP-3E Aries над Черным морем. Представители командования ВМС США заявили, что российский борт действовал «небезопасно» относительно их судна. Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что пресечение попыток нарушения воздушного пространства таким предупредительным способом и является работой «по охлаждению вашингтонских голов и напоминанием, что Крым сегодня — стратегический регион России».

Напомним, Крым стал субъектом РФ в 2014 году. После госпереворота на Украине в регионе прошел референдум. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Тем не менее, Киев продолжает считать Крым своей, хоть и «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение Крыма в состав РФ прошло в соответствии с нормами международного права, а потому вопрос о статусе региона закрыт окончательно.