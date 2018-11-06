Дамаск, 6 ноября. Гуманитарный конвой ООН вернулся в Дамаск из лагеря для беженцев «Эр-Рукбан», который находится на сирийско-иорданской границе, в сопровождении российской военной полиции.

В состав гуманитарного конвоя вошли сто транспортных средств: грузовики, машины скорой помощи, бронеавтомобили, сообщил ТАСС. Члены гуманитарного конвоя ООН доставили в лагерь для беженцев, расположенный недалеко от американской базы Ат-Танф, продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости и продовольственные товары. Отмечается, что общий вес поставки составил 450 тонн.

Ранее сообщалось, что военная полиция России сопроводила 3 ноября гуманитарный конвой ООН, который следовал из сирийской столицы в 55-километровую зону безопасности. Безопасность конвоя с воздуха обеспечивали российские вертолеты.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что около 20 тысяч сирийских беженцев вернулись на родину из Ливана с начала года.