В Сирии опровергли гибель россиян: ФАН побывал на месте взрыва в Аш-Шуле

Сообщения о том, что в Сирии погибли граждане России, были опровергнуты военными правительственных войск. Специальные корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) лично побывали на месте «происшествия».

О том, что в Сирии якобы во время взрыва погибли российские военнослужащие и добровольцы, сообщила «Новая газета» со ссылкой на свои «сирийские источники». Ранее мы уже писали, почему эта информация — фейк, и откуда либеральное российское СМИ, не имеющее своих корреспондентов в САР, ее позаимствовало, выдав за свою.

Однако чтобы не быть голословными, корреспонденты Федерального агентства новостей в Сирии отправились в провинцию Дейр-эз-Зор, чтобы самостоятельно разобраться в ситуации.

И хотя вести фото- и видеосъемку вблизи КПП ФАН на законных основаниях запретили сирийские военные, снимать в любом случае было нечего. Инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии регулярно проводят работы по утилизации взрывных устройств и боеприпасов, оставшихся от боевиков вооруженных группировок. Эти работы носят плановый характер.

«Задача саперов — обнаружить СВУ, фугасы, мины, самодельные боеприпасы, непригодные для использования в регулярной армии, и другие предметы, которые могут представлять угрозу жизни. Дальше все это относится на безопасное расстояние в специально отведенное место и подрывается все теми же инженерными подразделениями. Это происходит во всех освобожденных от боевиков районах страны: Восточной Гуте, Даръа, Эль-Кунейтре и так далее. Аш-Шула еще в прошлом году находилась под контролем боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1; ИГИЛ1; террористическая организация, запрещенная в РФ»), — сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Как рассказали ФАН военные правительственных войск, подрыв боеприпасов в Аш-Шуле велся с 12.00 до 16.00, о чем заблаговременно были оповещены все жители, проживающие неподалеку. В ходе проведения ликвидации взрывных устройств и боеприпасов никто из военнослужащих или гражданских лиц не пострадал.

Подобные работы нередко становятся темами телевизионных репортажей, в том числе и российских СМИ. Так, например, 23 октября то, как сирийские саперы проводят гуманитарное разминирование пригородов Дамаска, показал телеканал «Звезда».

Однако «Новая газета» и другие либеральные СМИ, которые подхватили новость о том, что 4-го ноября произошел взрыв, в результате которого якобы погибли 11 человек, абсолютно не разбираются в том, что происходит в Сирии. Их задача — не сообщить своим читателям объективную информацию, а любыми средствами дискредитировать участие России и союзных ей правительственных войск в урегулировании сирийского кризиса. И то, что для этой гнусной цели они используют исключительно фейковую информацию с джихадистских СМИ, говорит о том, что правда не на их стороне.

1 Организация запрещена на территории РФ.