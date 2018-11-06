Дату визита Путина в Саудовскую Аравию скоро объявят — посол

Москва, 6 ноября. Дата визита президента России в Саудовскую Аравию скоро будет объявлена. Об этом заявил посол королевства в России Раид Халед Кримли.

По его словам, стороны обсуждают подходящую дату визита.

«Вероятно, ее скоро объявят», — заявил Кримли в беседе с журналистами.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что российский президент Владимир Путин может провести встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом во время саммита G-20, который пройдет Аргентине. Также на полях саммита российский президент может встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.