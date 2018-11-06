Досрочное голосование на выборах главы ДНР началось в республике

Донецк, 6 ноября. Досрочное голосование на выборах главы и депутатов Донецкой народной республики началось во вторник, 6 ноября. Федеральное агентство новостей публикует фото с избирательного участка.

Досрочное голосование на выборах главы и депутатов ДНР проходит для тех избирателей, которые по уважительным причинам не смогут посетить свой избирательный участок. Речь идет, в том числе о военнослужащих, которые несут службу и не могут покинуть воинские части, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова.

Процедура досрочного голосования продлится до 10 ноября. Выборы главы и депутатов народного совета ДНР состоятся 11 ноября.

Напомним, внеочередные выборы главы республики были назначены в связи с гибелью Александра Захарченко, который на тот момент возглавлял ДНР. Он погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» 31 августа. Власти республики признали произошедшее терактом.