На Украине признали, что власть Порошенко нелегитимна

Киев, 6 ноября. Украинский политолог Вадим Карасев признал, что нынешняя власть во главе с президентом Петром Порошенко является нелегитимной.

На Украине признали нелегитимность власти Порошенко. Об этом проболтался украинский политолог Карасев во время выступления в эфире на телеканале «Россия 1».

Эксперт констатировал, что военное положение не будет введено на Украине. Он пояснил, что «машину не остановить, правящий класс этого просто не простит».

Карасев напомнил, что при введении военного положения необходимо будет закрыть СМИ, ввести военную цензуру. После этого политолог задал риторический вопрос о том, кто будет заниматься этими вопросами.

«Он [Порошенко] хотел это сделать в 2014 году, а как это сделать, если государственная машина не работает, нет инструментария. Он же не самоубийца, — констатировал Карасев. — Американцы тоже не дадут, потому что власть и так нелегитимна».

После этого заявления в зале поднялся гул. Осознав сказанное, политолог попытался оправдаться.

«Не надо меня ловить, я сказал «нелегитимно», а не «нелегально», это надо различать, — заявил он присутствующим. — Она нелегитимна, но еще приемлема. Это политологические тонкости».

Ранее украинские эксперты обратили внимание, что в то время, когда простые украинцы продолжают беднеть, глава страны за последний год стал богаче в восемь раз. Они отметили, что это одна из причин массовой эмиграции из страны.