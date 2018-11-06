Сирия, 6 ноября. Иракские военные заняли юго-восточные окраины провинции Дейр-эз-Зор. В курдском лагере для беженцев в Хасаке скончалась женщина. В Идлибе произошли столкновения между группировками «Тахрир Аш-Шам» и «Харас Ад-Дин», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям боевиков на севере Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Ракка.

«Тахрир Аш-Шам»: лишилась КПП в ходе боев с «Харас Ад-Дин» в восточной части Идлиба; продолжает обстреливать город Джурин северо-западнее Хамы.

«Хашд Аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): совместно с ВС Ирака заняли оставленные курдами позиции в провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: за последнюю неделю нанесла не менее сотни авиаударов по юго-восточным районам Дейр-эз-Зора.

Провинция Дейр-эз-Зор

Несмотря на приостановку военной операции в Дейр-эз-Зоре «Демократическими силами Сирии»**** (SDF), коалиционная авиация продолжает проводить боевые вылеты в районах, оккупированных террористами «Исламского государства». Twitter-канал (rabrowne75) сообщает о том, что за последнюю неделю ВВС международного альянса нанесли не менее сотни авиаударов по «Хаджинскому карману». Более того, поступали данные об использовании США запрещенных фосфорных боеприпасов. Тем не менее жертвами бомбардировок ВВС США в первую очередь стали мирные жители региона, преимущественно женщины и дети.

Между тем проправительственные иракские отряды совместно с ВС Ирака «Хашд Аш-Шааби» совместно с ВС Ирака вошли на 100 метров вглубь территории Дейр-эз-Зора. Военный источник в сети Twitter (DavidMWitty1) передает, что бойцы Сил народной мобилизации заняли 30 укреплений, покинутых «демократическими силами» во время отступления на север САР.

Провинция Идлиб

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что в провинции Идлиб не утихают междоусобные столкновения в рядах вооруженной оппозиции. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), боевики террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» и группировки «Харас Ад-Дин» столкнулись в восточной части региона у контрольно-пропускного пункта, находящегося недалеко от города Серакиб. Источники, подконтрольные вооруженной оппозиции, заявляют, что в результате вооруженного противостояния КПП перешел под контроль исламистов «Харас Ад-Дин». Тем не менее силы «Ан-Нусры»*** все еще предпринимают попытки вернуть военный объект. Никаких данных о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, ранее данные формирования совместно выступали против правительственных войск в Латакии и Идлибе. Что послужило причиной, побудившей боевиков к началу боев, неизвестно.

Появилась информация о нападении на одного из местных активистов на юге провинции. По сведениям новостного портала Al Manar News, неизвестные джихадисты открыли огонь в сторону журналиста по имени Мухаммед Хадир в городе Джиср Аш-Шугур. Никакой информации о состоянии пострадавшего пока не поступало. Личность нападавших также не была установлена.

Провинция Ракка

Агентство новостей Al Manar News сообщает о том, что в административном центре региона вновь произошел взрыв. СВУ детонировало на одном из контрольно-пропускных пунктов «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе Аль-Ход, в результате чего несколько курдских бойцов были убиты или получили ранения. На данный момент ни одно из вооруженных формирований не взяло на себя ответственность за организацию взрыва, однако, предполагается, что бомба была установлена боевиками «Исламского государства», действующими в составе подпольных ячеек.

Провинция Хама

Исламисты незаконных вооруженных формирований не прекращают нарушать режим прекращения огня, действующий в северной части провинции. Как передает в сети Twitter военный источник (OrientNews), боевики нанесли удары по населенному пункту Джурин к северо-западу от Хамы из минометов. В качестве ответных действий части Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по опорным пунктам антиправительственной группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, с позиций которой был проведен обстрел, недалеко от деревни Аль-Мансура, сообщает новостной портал Masar Press Agency. Сведения о потерях радикалов в живой силе и военной технике пока уточняются.

Провинция Хасака

Стало известно, что в лагере «Ас-Садд», расположенном недалеко от военной базы США в районе города Аш-Шаддади, женщина скончалась из-за низкого уровня качества предоставляемых медицинских услуг. Об этом сообщает информационное агентство Al Manar News. Таким образом, на оккупированных курдами территориях сохраняется катастрофическая гуманитарная ситуация. Перемещенные лица, вынужденные пребывать в курдских лагерях, испытывают постоянную нехватку продовольствия и теплых вещей. Напомним, две недели назад прошли митинги беженцев из лагеря в городе Рас Аль-Эйн на севере региона, однако ситуация продолжила ухудшаться. Ранее также поступали сообщения о случаях заражения воды, вызвавших эпидемии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)