Фильм про Крымский мост собрал почти 44 миллиона рублей в первые дни проката

Москва, 6 ноября. Фильм Тиграна Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с любовью!» собрал почти 44 миллиона рублей в первые дни проката. Об этом свидетельствуют показатели Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, сообщили во вторник в компании «Централ Партнершип».

Премьера романтической комедии состоялась 1 ноября. В день выхода на экран лента собрала 4,6 миллиона рублей. Сборы картины резко увеличились в День народного единства: 4 ноября «Крымский мост» заработал 14 миллионов рублей.

По последним данным, фильм посмотрели 175 тысяч зрителей. Как отметил Кеосаян, лента уже попала в число 25 самых успешных стартов российского кинорынка в 2018 году.

«Мы рады, что наша скромная работа нашла отклик в зрительских сердцах», — подчеркнул режиссер.

В фильме «Крымский мост. Сделано с любовью!» снялись Катерина Шпица, Алексей Демидов и Артем Ткаченко, Ирина Розанова, Сергей Никоненко, Юрий Стоянов. Любовная история развивается в картине на фоне строительства переправы через Керченский пролив. В съемках были задействованы строители Крымского моста, а также местные жители.

Открытие автодорожной части Крымского моста состоялось в середине мая. Первым по переправе через Керченский пролив проехал президент России Владимир Путин. Крымский мост стал самым протяженным в РФ. Его длина составляет 19 километров.