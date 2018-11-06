Компьютер управления российским сегментом МКС вышел из строя

Москва, 6 ноября. Один из трех компьютеров управления вышел из строя на российском сегменте Международной космической станции.

По словам источника в американских органах контроля за станцией, зафиксирован отказ компьютера через операцию снятие готовности. Как сообщает «Интерфакс», два других компьютера в модуле «Звезда» работают в штатном режиме.

К настоящему моменту не удается восстановить работоспособность компьютера.

Ранее в МКС обнаружили утечку воздуха. Отверстие находилось в космическом корабле «Союз МС-09» в бытовом отсеке. Космонавты заделали отверстие герметиком.

Как сообщала RT, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял 2 ноября, что отверстие в аппарате «Союз МС-09» могли просверлить на космодроме «Байконур».