Занимайтесь рожденными детьми: чайлдфри ответили на идею запретить их группы в Сети

Москва, 6 ноября. Администраторы страниц в социальных сетях, посвященных чайлдфри-движению, ответили на инициативу запретить их сообщества в Интернете. Ранее координатор общероссийского общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков заявил, что обратится к президенту России Владимиру Путину с инициативой блокировать группы чайлдфри, а их администраторов привлекать к ответственности.

По его словам, эта мера необходима, чтобы обеспечить «информационную безопасность» детей в РФ.

«Очень важно как-то остановить развращение детей, разрушение приемлемых норм поведения в обществе и нравственных основ», — заявил Чесноков в комментарии RT.

Согласно выдвинутой инициативе, штрафам и блокировке сообществ будут предшествовать предупреждения с предписанием удалить «вредный контент» в течение трех месяцев.

Администраторы группы ВКонтакте «Чайлдфри» Артур и Анастасия не восприняли выдвинутую движением «За жизнь!» инициативу всерьез. По их словам, ранее уже выдвигались подобные предложения, но ни одно из них не было реализовано на законодательной основе. Администратор сообщества Анастасия отметила, что группа в социальной сети никому не вредит, в ней не публикуются шок-контент и призывы «убивать отпрысков». Артур же посоветовал активистам заниматься проблемами уже рожденных детей.