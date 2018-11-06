Лавров: Россия не может не обращать внимание на активизацию НАТО у своих границ

Мадрид, 6 ноября. Российская сторона заинтересована в нормализации отношений с Европейским союзом, однако не может не обращать внимание на усиление присутствия НАТО вблизи своих границ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства находится в Мадриде с рабочим визитом, в ходе которого провел переговоры с министром иностранных дел Испании Жозепом Боррелем. Стороны обсудили нынешнее состояние отношений России и стран ЕС и выразили обоюдную заинтересованность в их нормализации.

«Со своей стороны мы не можем не обращать внимание на такой серьезный дестабилизирующий фактор в Евро-Атлантике, как активизация деятельности НАТО на российских границах», — отметил глава МИД РФ по итогам переговоров.

Напомним, учения Североатлантического альянса стартовали в Скандинавии и Северной Атлантике 25 октября. В них принимают участие представители стран, входящих в НАТО, а также Швеция и Финляндия.

Ранее в Сети появилась петиция с требованием выхода Италии из НАТО. Документ уже подписали более 33 тысяч человек. Организаторы сбора подписей уверены, что для бюджета страны членство в Альянсе — слишком большая нагрузка, особенно учитывая тот факт, что в ближайшем будущем планируется значительное увеличение расходов.

Один из инициаторов сбора подписей, итальянский публицист Джульетто Кьеза в разговоре с Федеральным агентством новостей отметил, что нынешнее итальянское правительство, а именно партия «Движение пяти звезд», будет блокировать любые подобные инициативы о выходе страны из состава Альянса.