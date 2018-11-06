Видео с пятикамерным флагманом Nokia 9 опубликовано в Сети

Сеул, 6 ноября. В Сети появилось видео, на котором можно увидеть пятикамерный флагман Nokia 9.

Пока одна из самых ожидаемых новинок от Nokia официально еще не была презентована. Однако поклонники гаджетов фирмы уже смогли ее разглядеть на видео, которое было опубликовано в Интернете.

Исходя из размещенных в Сети кадров, можно сделать вывод, что Nokia 9 получит необычную камеру, оснащенную сразу пятью объективами. Экран смартфона составит 5,9 дюйма и будет иметь разрешение QHD+. Над экраном размещена фронтальная одинарная камера, а также два сенсорных датчика. На корпусе телефона есть аппаратный отпечаток пальцев. Эксперты предполагают, что сканер будет расположен под дисплеем.

По некоторой информации от анонимных источников в компании, Nokia 9 получит беспроводную зарядку. Кроме того, на видео не видно стандартного разъема для наушников.