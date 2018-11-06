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Арбенина рассказала о планах усыновить ребенка

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Арбенина рассказала о планах усыновить ребенка

Москва, 6 ноября. Солист «Ночных снайперов» Диана Арбенина планирует усыновить ребенка. Об этом она рассказала перед концертом в «Олимпийском».

По словам Арбениной, ее родные дети — восьмилетние Тема и Марта — уже просят братика, чтобы было с кем играть в футбол.

«Я непременно заведу третьего ребенка. Сейчас выдохну после юбилейных лет, и займусь этим вопросом. Тогда мы с детьми пойдем в дом малютки и решим, кого усыновить. Хотим взять именно мальчика от полугода до года», — пояснила певица изданию «Дни.ру».

Отметим, что поддержать Арбенину перед ее большим выступлением в «Олимпийском» (она впервые организовала концерт на стадионе) пришли многие ее коллеги, среди которых оказался Григорий Лепс, Светлана Сурганова и Шура из Би-2 (Александр Уман). С последним лидера «Снайперов» связывают особые воспоминания. Шура в свое время делал ей предложение, однако она «почему-то отказалась».

 

Автор: Антон Соколов
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