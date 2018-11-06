ЦБ поднял курсы евро и доллара после праздников

Москва, 6 ноября. Центральный банк России после праздников поднял курсы евро и доллара по отношению к рублю.

По данным регулятора, 7 ноября доллар поднимется в цене на 41 копейку и будет стоить 65,9912 рубля. Европейская валюта также повысится. Она прибавит 33 копейки, стоимость евро составит 75,3158 рубля, передает «Свободная пресса».

При этом на открытии торгов Московской биржи во вторник доллар стал дешевле на 21 копейку, его цена установилась на уровне 65,99 рубля. Курс евро упал на шесть копеек до 75,38 рубля.